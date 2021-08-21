Новини

Росія запровадила санкції ще проти понад 70 українців. Серед них Данілов, Денісова та Кулеба

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Росія розширила перелік фізичних осіб, проти яких запроваджені економічні санкції.

Відповідну постанову, опубліковану на офіційному сайті правової інформації РФ, 20 серпня підписав премʼєр-міністр Михайло Мішустін.

До оновленої версії списку, серед інших, потрапили:

  • міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба,
  • секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов,
  • уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова,
  • голова Рахункової палати Валерій Пацкан,
  • очільник Дніпропетровської області Валентин Резніченко,
  • перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова,
  • радник міністра енергетики України (ексзаступник міністра закордонних справ) Олена Зеркаль,
  • нардеп Олександр Дубінський,
  • екснардеп Надія Савченко.

Загальна кількість осіб, включених до переліку, зросла з 849 до 922.