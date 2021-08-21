Росія запровадила санкції ще проти понад 70 українців. Серед них Данілов, Денісова та Кулеба

Росія розширила перелік фізичних осіб, проти яких запроваджені економічні санкції.
Відповідну постанову, опубліковану на офіційному сайті правової інформації РФ, 20 серпня підписав премʼєр-міністр Михайло Мішустін.
До оновленої версії списку, серед інших, потрапили:
- міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба,
- секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов,
- уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова,
- голова Рахункової палати Валерій Пацкан,
- очільник Дніпропетровської області Валентин Резніченко,
- перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова,
- радник міністра енергетики України (ексзаступник міністра закордонних справ) Олена Зеркаль,
- нардеп Олександр Дубінський,
- екснардеп Надія Савченко.
Загальна кількість осіб, включених до переліку, зросла з 849 до 922.
- У листопаді 2018 року Росія ввела санкції проти 322 громадян України та 68 компаній.
- 4 вересня 2020 року Росія запровадила санкції проти Порошенка, Вакарчука та ще 39 політиків.
- У грудні минулого року уряд РФ розширив санкційний список проти України, додавши в нього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, його першого заступника Руслана Стефанчука, ексочільницю делегації України в ПАРЄ Єлизавету Ясько та низку нардепів від «Слуги народу».