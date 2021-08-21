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Россия ввела санкции еще против более 70 украинцев. Среди них Данилов, Денисова и Кулеба

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Россия расширила перечень физических лиц, против которых введены экономические санкции.

Соответствующее постановление, опубликованное на официальном сайте правовой информации РФ, 20 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В обновленную версию списка, среди прочих, попали:

  • министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба,
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов,
  • уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова,
  • глава Счетной палаты Валерий Пацкан,
  • глава Днепропетровской области Валентин Резниченко,
  • первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова,
  • советник министра энергетики Украины (экс-замминистра иностранных дел) Елена Зеркаль,
  • нардеп Александр Дубинский,
  • экс-нардеп Надежда Савченко.

Общее количество лиц, включенных в перечень, выросло с 849 до 922.