«Шаг отчаяния и провокация». В МИД Украины выразили протест из-за введения Россией санкций против более 70 украинцев

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против расширения перечня украинских граждан, в отношении которых Россия ввела экономические санкции.
Об этом говорится в заявлении МИД.
«На этот раз в перечень включили не только народных депутатов и представителей гражданского общества, но и представителей украинского дипломатического корпуса. Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния из-за провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне инаугурационного саммита «Крымской платформы», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Также в МИД отметили, что противоправное введение Россией санкций является продолжением агрессии против Украины «во всех ее формах и проявлениях».
«Никакое давление со стороны РФ не остановит последовательную политику Украины по противодействию российской агрессии. Продолжим прилагать последовательные усилия для прекращения оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — добавили в ведомстве.
Кроме этого, в МИД Украины заверили, что введение санкций не останется без ответа — согласно нормам и принципам международного права.
- В ноябре 2018 года Россия ввела санкции против 322 граждан Украины и 68 компаний.
- 4 сентября 2020 года Россия ввела санкции против пятого президента Петра Порошенко, Святослава Вакарчука и еще 39 политиков.
- В декабре прошлого года правительство РФ расширило санкционный список против Украины, добавив в него спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, его первого заместителя Руслана Стефанчука, экс-главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько и ряд нардепов от «Слуги народа».
- 20 августа в обновленный перечень лиц попали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, секретарь СНБО Алексей Данилов, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, руководитель Днепропетровской области Валентин Резниченко, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль и другие.