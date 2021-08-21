«Шаг отчаяния и провокация». В МИД Украины выразили протест из-за введения Россией санкций против более 70 украинцев

«На этот раз в перечень включили не только народных депутатов и представителей гражданского общества, но и представителей украинского дипломатического корпуса. Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния из-за провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне инаугурационного саммита «Крымской платформы», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Об этом говорится в заявлении МИД.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против расширения перечня украинских граждан, в отношении которых Россия ввела экономические санкции .

Также в МИД отметили, что противоправное введение Россией санкций является продолжением агрессии против Украины «во всех ее формах и проявлениях».

«Никакое давление со стороны РФ не остановит последовательную политику Украины по противодействию российской агрессии. Продолжим прилагать последовательные усилия для прекращения оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — добавили в ведомстве.

Кроме этого, в МИД Украины заверили, что введение санкций не останется без ответа — согласно нормам и принципам международного права.