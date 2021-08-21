В Україні від коронавірусу вакцинували вже понад 3 мільйони осіб. Одну дозу отримали більш ніж 5 мільйонів українців

В Україні вже понад 5 мільйонів громадян отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу.
Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя вранці 21 серпня.
За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплені 5 032 722 українці, з них отримали одну дозу — 5 032 720 людей (дві особи отримали вакцину за кордоном), дві дози — 3 066 426 людей.
Минулої доби, 20 серпня, проти коронавірусу щепили 147 118 українців.
- В Україні зростає кількість хворих на коронавірус. За минулу добу, 20 серпня, зафіксували 1 732 нових випадки коронавірусу.
- Восени Україна очікує на значне поширення варіанту «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей варіант вірусу.
- «Дельта» має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, варіант «Дельта» в 1,6 разу заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 разу частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 разу частіше — до реанімації.
- МОЗ відкрив в Україні понад 300 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.