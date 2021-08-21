В Украине от коронавируса вакцинировали уже свыше 3 миллионов человек. Одну дозу получили более 5 миллионов украинцев

В Украине уже более 5 миллионов граждан получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения утром 21 августа.
По данным Минздрава, с начала прививочной кампании привиты 5 032 722 украинца, из них получили одну дозу — 5 032 720 человек (два человека получили вакцину за рубежом), две дозы — 3 066 426 человек.
За прошлые сутки, 20 августа, против коронавируса привили 147 118 украинцев.
- В Украине растет количество больных коронавирусом. За прошедшие сутки, 20 августа, зафиксировали 1 732 новых случая коронавируса.
- Осенью Украину ожидает значительное распространение варианта «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в более чем 20 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот вариант вируса.
- «Дельта» более агрессивный и быстрее прогрессирует, чем предыдущие: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, вариант «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.
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