В Украине растет количество больных коронавирусом — за прошлые сутки выявили 1 732 случая

В Украине за прошлые сутки, 20 августа, зафиксировали 1 732 новых случая коронавируса. Среди заболевших 104 ребенка и 32 медработника.
Об этом утром 21 августа сообщило Министерство здравоохранения.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки выявили в Киеве (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.
Всего за прошлые сутки госпитализировали 616 человек, умерли 38 пациентов, выздоровели — 763 человека.
С начала пандемии в Украине заболели 2 273 558 человек, выздоровели — 2 200 763 пациента, умерли — 53 432.
- Осенью Украину ожидает значительное распространение варианта «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в более чем 20 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот вариант вируса.
- «Дельта» более агрессивный и быстрее прогрессирует, чем предыдущие: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, вариант «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.
- Минздрав открыл в Украине более 300 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.