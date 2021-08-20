В Украине за сутки зарегистрировали 1 600 новых случаев коронавируса. Лидирует Киев

В Украине за прошлые сутки, 19 августа, у 1 600 людей выявили коронавирус. Среди них 112 детей и 46 медработников.
Об этом утром 20 августа сообщило Министерство здравоохранения.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки зарегистрировали в Киеве (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.
Всего за прошлые сутки госпитализировали 597 человек, умерли 26 пациентов, выздоровели — 882 человека.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 271 826 человек, выздоровели — 2 200 000 пациентов, умерли — 53 394.
- Осенью Украину ожидает значительное распространение варианта «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в более чем 20 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот вариант вируса.
- «Дельта» более агрессивный и быстрее прогрессирует, чем предыдущие: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, вариант «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.
- Минздрав открыл в Украине более 300 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.