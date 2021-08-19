В Украине за сутки вакцинировали более 120 тыс. человек и выявили 1 560 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки медики вакцинировали 120 004 человек, из них первую дозу получили 62 714, а полностью иммунизированы — 57290.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение суток работали 843 мобильные бригады, 2 745 пунктов прививки и 326 центров вакцинации.

Всего с начала прививочной кампании препарат получили 4 914 255 человек. Первой дозой привито 4 914 253 лица, а второй — 2 908 748 человек. Всего сделали 7 823 001 прививку.

«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве.

Также за сутки в Украине выявили 1 560 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 90 детей и 35 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

За все время пандемии в Украине на COVID-19, по данным Минздрава, заболели более 2,2 миллиона человек, 53 368 — умерли.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Так в Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.