В Україні за добу вакцинували понад 120 тис. осіб та виявили 1 560 нових випадків COVID-19

В Україні за добу медики вакцинували 120 004 людини, з них першу дозу отримали 62 714, а повністю імунізовані — 57 290.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Протягом доби працювали 843 мобільні бригади, 2 745 пунктів щеплення та 326 центрів вакцинації.
Загалом від початку вакцинальної кампанії препарат отримали 4 914 255 людей. Першою дозою щеплено 4 914 253 особи, а другою — 2 908 748 людей. Загалом проведено 7 823 001 щеплення.
«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують в МОЗ.
Також за добу в Україні виявили 1 560 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 90 дітей та 35 медпрацівників.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.
За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 368 — померли.
Вакцинація у країні стартувала 24 лютого. Так в Україні зареєстровані вакцини проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) та Moderna.
Восени Україна очікує на значне поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.
- Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 раза частіше — до реанімації.