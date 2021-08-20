НАБУ затримало члена Комісії з азартних ігор під час отримання $90 тисяч хабаря

Національне антикорупційне бюро затримало члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей на отриманні $90 тисяч хабаря.

Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Повідомляється, що для викриття злочинної схеми НАБУ за погодженням із САП залучило до операції детективів «під прикриттям». У результаті операції високопосадовця (який на час вчинення злочину виконував обов’язки голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей) затримали на гарячому — при отриманні хабаря. Посадовець вимагав кошти за сприяння в наданні дозволів і ліцензій у сфері грального бізнесу.