Комісія з азартних ігор опублікувала вартість ліцензій та пояснила різницю між деякими з них

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей опублікувала вартість ліцензій та пояснила їхній розмір.
Про це повідомляється на сторінці комісії.
Розмір плати за ліцензію складається з певної кількості мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому видається ліцензія. Тому встановлена законом кількість мінімальних зарплат перемножується на одну мінімальну заробітну плату і виходить сума, яку необхідно сплатити.
«Водночас до дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу щорічна рівна частина сплачується у потрійному розмірі за такі ліцензії: букмекерська діяльність; азартні ігри казино у мережі Інтернет; гральний автомат», — пояснили в комісії.
Відповідно до цього, у 2021 році за отримання ліцензії:
- на казино у Києві необхідно сплатити 60 тис. мінімальних зарплат (72 млн гривень);
- казино у інших містах — 30 тис. «мінімалок» (36 млн гривень);
- казино в інтернеті — 6,5 тис. «мінімалок», у потрійному розмірі (23 млн гривень);
- букмекерську контору в інтернеті — 30 тис. «мінімалок» у потрійному розмірі (108 млн гривень);
- зал ігрових автоматів — 7,5 тис. «мінімалок» (9 млн гривень);
- покер в інтернеті — 5 тисяч «мінімалок» (6 млн гривень).
Ліцензії на ведення грального бізнесу видаються строком на 5 років.
- 2 лютого Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видала першу ліцензію на онлайн-казино — її отримало ТОВ «Спейсикс». За даними Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, ТОВ «Спейсикс» є власником знака для товарів і послуг «Космолот».
- Через кілька днів до українського бюджету надійшов і перший ліцензійний платіж від «Спейсикс» — за ліцензію заплатили 23,4 мільйона гривень.
- У КРАІЛ розповіли, що загалом вже направили до бюджету 201 мільйон гривень з ліцензійних платежів. Це майже удвічі більше, ніж річний бюджет Комісії. Наразі лише одну ліцензію видали на букмекерську діяльність, усі інші — на проведення азартних ігор в інтернеті. Також дві ліцензії видали на відкриття казино.