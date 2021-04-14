Комиссия по азартным играм опубликовала стоимость лицензий и объяснила разницу между некоторыми из них

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей опубликовала стоимость лицензий и объяснила их размер.

Об этом сообщается на странице комиссии.

Размер платы за лицензию состоит из определенного количества минимальных заработных плат состоянию на 1 января года, в котором выдается лицензия. Поэтому установленное законом количество минимальных зарплат умножается на одну минимальную заработную плату и получается сумма, которую необходимо заплатить.

«Вместе с тем до дня введения в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга ежегодная равная часть уплачивается в тройном размере за такие лицензии: букмекерская деятельность; азартные игры казино в сети Интернет; игровой автомат», — пояснили в комиссии.

В соответствии с этим, в 2021 году за получение лицензии:

на казино в Киеве необходимо заплатить 60 тыс. минимальных зарплат (72 млн гривен);

казино в других городах — 30 тыс. «минималок» (36 млн гривен);

казино в интернете — 6,5 тыс. «минималок», в тройном размере (23 млн гривен);

букмекерскую контору в интернете — 30 тыс. «минималок» в тройном размере (108 млн гривен);

зал игровых автоматов — 7,5 тыс. «минималок» (9 млн гривен);

покер в интернете — 5 тысяч «минималок» (6 млн гривен).

Лицензии на ведение игорного бизнеса выдаются сроком на 5 лет.