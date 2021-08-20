НАБУ задержало члена Комиссии по азартным играм при получении $90 тысяч взятки

Национальное антикоррупционное бюро задержало члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на получении $90 тысяч взятки.
Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
Сообщается, что для разоблачения преступной схемы НАБУ по согласованию с САП привлекло к операции детективов «под прикрытием». В результате нее чиновник (который на момент совершения преступления исполнял обязанности главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) задержан «на горячем» при получении взятки. Чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.
САП не сообщает имени задержанного, по данным сайта комиссии, сейчас в ее состав входит шесть человек, возглавляет комиссию Иван Рудый.
- 14 июля 2020 Верховная Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса в Украине. Закон разрешает деятельность казино, букмекерских пунктов (в частности, в интернете), залов игровых автоматов и организацию онлайн-покера. К азартным играм в казино парламент отнес рулетку, игру в карты, в кости и на игровых автоматах.
- В апреле 2021 Комиссия по азартным играм опубликовала стоимость лицензий и объяснила разницу между некоторыми из них. Лицензии на ведение игорного бизнеса выдаются сроком на 5 лет.