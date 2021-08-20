НАБУ задержало члена Комиссии по азартным играм при получении $90 тысяч взятки

Национальное антикоррупционное бюро задержало члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на получении $90 тысяч взятки.

Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Сообщается, что для разоблачения преступной схемы НАБУ по согласованию с САП привлекло к операции детективов «под прикрытием». В результате нее чиновник (который на момент совершения преступления исполнял обязанности главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) задержан «на горячем» при получении взятки. Чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.