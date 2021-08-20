Керівник Нацполіції Чернівецької області також пішов у відставку

Начальник Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв на своїй сторінці у Facebook 20 серпня повідомив про відставку.

Причину такого рішення він не назвав.

Дмитрієв став другим керівником обласного управління Нацполіції, який звільнився 20 серпня. Раніше про це, також у Facebook, заявив Андрій Рубель, який керував Нацполіцією на Харківщині. На офіційних сайтах обласних управлінь повідомлень про звільнення керівників на момент публікації матеріалу не було.