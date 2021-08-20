Руководитель Нацполиции Черновицкой области также ушел в отставку

Начальник Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Анатолий Дмитриев на своей странице в Facebook 20 августа сообщил об отставке.

Причину такого решения он не назвал.

Дмитриев стал вторым руководителем областного управления Нацполиции, который уволился 20 августа. Ранее об этом, а также в Facebook, заявил Андрей Рубель, который руководил Нацполицией в Харьковской области. На официальных сайтах региональных управлений сообщений об увольнении руководителей на момент публикации материала не было.