Чорногорія запроваджує обмеження на в’їзд та посилює карантин

У разі відсутності цих документів людина повинна пройти двотижневу самоізоляцію, яка може бути припинена на шостий день після в’їзду, якщо ПЛР-тест покаже відсутність інфекції.

Зокрема, обмежено в’їзд до Чорногорії громадянами та іноземцям, якщо людина не має:

Про це повідомляється на офіційній сторінці уряду країни в Facebook.

У Чорногорії посилили протиепідемічні заходи через стрімке поширення коронавірусу . Нововведення, попередньо, діятимуть із 21 серпня до 10 вересня.

Водночас ці обмеження не стосуються людей (громадян Чорногорії та іноземців), які вʼїжджають із Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, Албанії, Косово й Північної Македонії.

Окрім цього, масові заходи (урочистості, дні народження, весілля) у закладах громадського харчування дозволено проводити, якщо всі присутні мають документи, вказані вище. Виконувати живу музику в закладах громадського харчування, як і раніше, заборонено.

Ці ж документи вимагатимуть у відвідувачів театрів, кінотеатрів, музеїв, галерей тощо.

Похорони мають відбуватися у присутності до 10 осіб, які мають бути в захисних масках.

Збиратися у відкритому громадському просторі (вулиці, площі, набережні) можна групами до 50 осіб — у масках і з дотриманням дистанції.

До того ж уряд Чорногорії рекомендував обмежити тривалість шкільного уроку 30 хвилинами.