Чорногорія запроваджує обмеження на в’їзд та посилює карантин

У Чорногорії посилили протиепідемічні заходи через стрімке поширення коронавірусу. Нововведення, попередньо, діятимуть із 21 серпня до 10 вересня.
Про це повідомляється на офіційній сторінці уряду країни в Facebook.
Зокрема, обмежено в’їзд до Чорногорії громадянами та іноземцям, якщо людина не має:
- підтвердження вакцинації хоча б однією дозою від COVID-19;
- негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години;
- доказів перенесеної хвороби COVID-19 (після позитивного ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген минуло не менше 14 днів і не більше 180 днів);
- негативного експрес-тесту на антиген не старшого за 48 годин.
У разі відсутності цих документів людина повинна пройти двотижневу самоізоляцію, яка може бути припинена на шостий день після в’їзду, якщо ПЛР-тест покаже відсутність інфекції.
Водночас ці обмеження не стосуються людей (громадян Чорногорії та іноземців), які вʼїжджають із Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, Албанії, Косово й Північної Македонії.
Окрім цього, масові заходи (урочистості, дні народження, весілля) у закладах громадського харчування дозволено проводити, якщо всі присутні мають документи, вказані вище. Виконувати живу музику в закладах громадського харчування, як і раніше, заборонено.
Ці ж документи вимагатимуть у відвідувачів театрів, кінотеатрів, музеїв, галерей тощо.
Похорони мають відбуватися у присутності до 10 осіб, які мають бути в захисних масках.
Збиратися у відкритому громадському просторі (вулиці, площі, набережні) можна групами до 50 осіб — у масках і з дотриманням дистанції.
До того ж уряд Чорногорії рекомендував обмежити тривалість шкільного уроку 30 хвилинами.
- 31 липня у Чорногорії посилили карантинні обмеження — у ресторани та нічні клуби почали пускати лише з COVID-сертифікатом про вакцинацію чи негативний результат тесту на коронавірус.