Чорногорія посилила карантин. Туди можна вʼїжджати без обмежень, але для ресторанів треба мати COVID-сертифікати

У Чорногорії посилили карантинні обмеження, тому тепер у ресторани та нічні клуби пускають лише з COVID-сертифікатом про вакцинацію чи негативний результат тесту на коронавірус. Туристи — не виняток.

Про це повідомляє Radio Free Europe.

Щонайменше до 20 серпня у всіх дорослих перед входом до закладу громадського харчування перевірятимуть цей сертифікат. Усі, кому не виповнилось 18 років повинні мати сертифікат для відвідування нічних клубів.

У ньому має бути інформація про повну вакцинацію або отримання першої дози, негативний результат ПЛР-тесту (чинний до 72 годин) або експрес-тесту (чинний до 48 годин) чи інформація про одужання.