Черногория вводит ограничения на въезд и ужесточает карантин

В Черногории ужесточили противоэпидемические мероприятия в связи со стремительным распространением коронавируса. Нововведения, предварительно, будут действовать с 21 августа по 10 сентября.

Об этом сообщается на официальной странице правительства страны в Facebook.

В частности, ограничен въезд в Черногорию гражданами и иностранцам, если у человека нет:

подтверждения вакцинации хотя бы одной дозой от COVID-19;

отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа;

доказательств перенесенной болезни COVID-19 (после положительного ПЦР-теста или быстрого теста на антиген прошло не менее 14 дней и не более 180 дней);

отрицательного экспресс-теста на антиген не старше 48 часов.

В случае отсутствия этих документов человек должен пройти двухнедельную самоизоляцию, которая может быть приостановлена на шестой день после въезда, если ПЦР-тест покажет отсутствие инфекции.