У Новій Зеландії продовжили локдаун через спалах коронавірусу

У Новій Зеландії продовжили дію жорсткого карантину, запровадженого через спалах коронавірусу, щонайменше до 24 серпня.

Про це заявила премʼєр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

«Ми вважаємо, що за сім днів зможемо краще оцінити ситуацію в країні. Поки ми не до кінця розуміємо масштаб спалаху «Дельти», — сказала вона під час засідання уряду.