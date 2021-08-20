У Новій Зеландії продовжили локдаун через спалах коронавірусу

У Новій Зеландії продовжили дію жорсткого карантину, запровадженого через спалах коронавірусу, щонайменше до 24 серпня.
Про це заявила премʼєр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.
«Ми вважаємо, що за сім днів зможемо краще оцінити ситуацію в країні. Поки ми не до кінця розуміємо масштаб спалаху «Дельти», — сказала вона під час засідання уряду.
За словами Ардерн, країна поки перебуватиме на четвертому (максимальному) рівні обмежень, який передбачає закриття офісів і всіх підприємств, скасування масових заходів, працювати можуть лише екстрені служби.
- Нова Зеландія вважається однією з найуспішніших країн у світі щодо боротьби з пандемією COVID-19. У країні зареєстрували 26 смертей за чисельності населення трохи менше ніж 5 мільйонів людей — цього досягли насамперед завдяки суворому прикордонному контролю та ізоляції населення.
- 17 серпня у Новій Зеландії запровадили національний локдаун після виявлення коронавірусу в одного чоловіка.
- За добу в країні виявили загалом 7 випадків зараження варіантом «Дельта». Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, «Дельта» в 1,6 разу заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 разу частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 разу частіше — до реанімації.