Нова Зеландія запроваджує локдаун через одного хворого на коронавірус. Це перший випадок за пів року

У Новій Зеландії запроваджують національний локдаун після того, як в одного чоловіка виявили коронавірус. Це перший випадок захворювання за останні шість місяців.

Про це повідомляє BBC.

Пацієнт — 58-річний чоловік з міста Окленд. Коронавірус у нього виявили 12 серпня. Окленд буде на карантині тиждень, а решта країни — три дні. Прибережне місто Коромандел, в якому побував заражений, закриють на 7 днів. Загалом є щонайменше 23 місця, де хворий чоловік контактував із людьми.

Премʼєр-міністр Джасінда Ардерн заявила, що потрібні найжорсткіші правила четвертого рівня: закриття шкіл, офісів і всіх підприємств, працюватимуть лише екстрені служби. Такі рішучі дії вжили через побоювання щодо більш заразного та смертоносного штаму «Дельта».