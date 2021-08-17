Новая Зеландия вводит локдаун из-за одного заболевшего коронавирусом. Это первый случай за полгода

В Новой Зеландии вводят национальный локдаун после того, как у одного мужчины выявили коронавирус. Это первый случай заболевания за последние шесть месяцев.

Об этом сообщает BBC.

Пациент — 58-летний мужчина из города Окленд. Коронавирус у него выявили 12 августа. Окленд будет на карантине неделю, а остальная часть страны — три дня. Прибрежный город Коромандел, в котором побывал зараженный, закроют на 7 дней. В целом есть по меньшей мере 23 места, где мужчина контактировал с людьми.

Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что нужны жесткие правила четвертого уровня: закрытие школ, офисов и всех предприятий, будут работать только экстренные службы. Такие решительные действия приняли из-за опасений относительно более заразного и смертоносного штамма «Дельта».