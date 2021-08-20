В Новой Зеландии продлили локдаун из-за вспышки коронавируса

В Новой Зеландии продлили действие жесткого карантина, введенного из-за вспышки коронавируса, как минимум до 24 августа.
Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
«Мы считаем, что за семь дней сможем лучше оценить ситуацию в стране. Пока мы не до конца понимаем масштаб вспышки «Дельты», — сказала она на заседании правительства.
По словам Ардерн, страна пока будет находиться на четвертом (максимальном) уровне ограничений, который предусматривает закрытие офисов и всех предприятий, отмену массовых мероприятий, работать могут только экстренные службы.
- Новая Зеландия считается одной из самых успешных стран в мире по борьбе с пандемией COVID-19. В стране зарегистрировали 26 смертей при численности населения чуть меньше 5 миллионов людей — этого достигли прежде всего благодаря строгому пограничному контролю и изоляции населения.
- 17 августа в Новой Зеландии ввели национальный локдаун после выявления коронавируса у одного мужчины.
- За сутки в стране выявили в общей сложности 7 случаев заражения вариантом «Дельта». Этот вариант коронавируса более агрессивный и быстрее прогрессирует, чем предыдущие: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.