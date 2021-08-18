В Новой Зеландии впервые выявили штамм «Дельта». Им инфицировались семь человек

Новая Зеландия ввела жесткий трехдневный локдаун по всей стране из-за того, что впервые за полгода в стране обнаружили больного коронавирусом. Кроме того, подтвердилось, что пациент инфицирован именно штаммом «Дельта».

Об этом сообщает СNN.

В 58-летнего мужчины из города Окленд коронавирус выявили еще 12 августа, но больной успел побывать в 23 местах. Поэтому Окленд пробудет на карантине неделю, а остальная часть страны — три дня.

В Новой Зеландии объявили максимальный — четвертый — уровень ограничений. Люди смогут покидать свои дома только для похода в магазин, в аптеку, в поликлинику или для занятий спортом. Школы и большинство предприятий в стране закрыты.

За сутки в стране выявили еще шесть случаев заражения штаммом «Дельта».

Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.

По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.