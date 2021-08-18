У Новій Зеландії вперше виявили штам «Дельта». Ним інфіковані семеро людей

Нова Зеландія ввела жорсткий триденний локдаун у всій країні через те, що вперше за пів року у країні виявили хворого на коронавірус. До того ж підтвердилося, що пацієнт інфікований саме штамом «Дельта».

Про це повідомляє СNN.

У 58-річного чоловіка з міста Окленд коронавірус виявили ще 12 серпня, але хворий встиг побувати у 23 місцях. Відтак Окленд буде на карантині тиждень, а решта країни — три дні.

У Новій Зеландії оголосили максимальний — четвертий — рівень обмежень. Люди зможуть залишати свої будинки тільки для походу в магазин, аптеку, поліклініку або для занять спортом. Школи та більшість підприємств в країні закриті.

За добу у країні виявили ще шість випадків зараження штамом «Дельта».

Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.

За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 раза частіше — до реанімації.