Байден із дружиною отримають третю дозу вакцини від коронавірусу

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл для поліпшення імунітету зроблять третє щеплення проти коронавірусу.
Про це повідомляє Reuters.
«Ми отримаємо бустерні дози», — сказав Байден в інтервʼю АBC News. Раніше Байден заявляв, що з 20 вересня всім дорослим жителям країни пропонуватимуть зробити третє щеплення вакциною проти COVID-19. Водночас у США є люди, які досі не отримали навіть першої дози.
78-річний Байден отримав щеплення проти коронавірусу вакциною BionTech-Pfizer у грудні 2020 року, на самому початку кампанії вакцинації у США.
- Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило застосування третьої дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і Moderna для американців з ослабленим імунітетом.
- ВООЗ при цьому закликала ввести мораторій на отримання третьої дози вакцини.
- Виробник Pfizer заявив, що для захисту від нових штамів знадобиться третя доза. У звіті компанії вказано, що третя доза вакцини в пʼять разів збільшує кількість антитіл.