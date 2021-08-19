Байден із дружиною отримають третю дозу вакцини від коронавірусу

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл для поліпшення імунітету зроблять третє щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми отримаємо бустерні дози», — сказав Байден в інтервʼю АBC News. Раніше Байден заявляв, що з 20 вересня всім дорослим жителям країни пропонуватимуть зробити третє щеплення вакциною проти COVID-19. Водночас у США є люди, які досі не отримали навіть першої дози.

78-річний Байден отримав щеплення проти коронавірусу вакциною BionTech-Pfizer у грудні 2020 року, на самому початку кампанії вакцинації у США.