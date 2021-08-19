Байден с женой получат третью дозу вакцины от коронавируса

Президент США Джо Байден и его жена Джилл для улучшения иммунитета сделают третью прививку против коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы получим бустерные дозы», — сказал Байден в интервью АBC News. Ранее Байден заявил, что с 20 сентября всем взрослым жителям страны предложат сделать третью прививку вакциной против COVID-19. При этом в США есть люди, которые до сих пор не получили даже первой дозы.

78-летний Байден получил прививку против коронавируса вакциной BionTech-Pfizer в декабре 2020 года, в самом начале кампании вакцинации в США.