На кордоні з Румунією знайшли тіло 24-річного прикордонника. Імовірно, його застрелили

На Буковині, поблизу румунського кордону знайшли мертвим 24-річного українського прикордонника.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП.

«Виявлено тіло 24-річного прикордонника без ознак життя, із вогнепальним пораненням», — зазначив прессекретар.

Служба вже повідомила про інцидент поліцію, прокуратуру та Державне бюро розслідувань. Держприкордонслужба розпочала службове розслідування.

Демченко уточнив, що український військовослужбовець перебував на посту, при ньому була табельна зброя.

Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 18 липня, у Сумській області на кордоні з Росією троє невідомих напали на наряд з двох українських прикордонників. Зловмисники відібрали табельну зброю та зникли. Її згодом знайшли правоохоронці. Згодом у ДПСУ повідомили, що нападники прийшли з території України, а після інциденту повернулися вглиб країни. У СБУ заявили, що до нападу на прикордонників причетні їхні співробітники. Їх оперативно ідентифікували та передали правоохоронцям.