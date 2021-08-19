На границе с Румынией нашли тело 24-летнего пограничника. Вероятно, его застрелили

На Буковине, около румынской границы нашли мертвым 24-летнего украинского пограничника.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП.

«Обнаружено тело 24-летнего пограничника без признаков жизни, с огнестрельным ранением», — отметил пресс-секретарь.

Служба уже сообщила об инциденте в полицию, прокуратуру и Государственное бюро расследований. Госпогранслужба начала служебное расследование.

Демченко уточнил, что украинский военнослужащий находился на посту и имел при себе табельное оружие.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 18 июля, в Сумской области на границе с Россией трое неизвестных напали на наряд из двух украинских пограничников. Злоумышленники отобрали табельное оружие и скрылись. Его впоследствии нашли правоохранители. Вскоре в ГПСУ сообщили, что нападавшие пришли с территории Украины, а после инцидента вернулись вглубь страны. В СБУ заявили, что к нападению на пограничников причастны их коллеги. Их оперативно идентифицировали и передали правоохранителям.