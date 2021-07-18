На границе с Россией неизвестные напали на украинских пограничников и отобрали их оружие

В ночь на воскресенье, 18 июля, в Сумской области на границе с Россией трое неизвестных напали на наряд из двух украинских пограничников. Злоумышленники отобрали табельное оружие и скрылись.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Пограничники в результате нападения получили телесные повреждения. Нападавшие скрылись с места инцидента. Как сообщили в МВД, впоследствии похищенное у пограничников оружие удалось вернуть, но как именно — не указывается.

На место инцидента выехал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. МВД возбудило уголовное производство по статьям 262 и 345 УК Украины («Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов...», «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»). Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.