На кордоні з Росією невідомі напали на українських прикордонників і відібрали їхню зброю

У ніч проти неділі, 18 липня, у Сумській області на кордоні з Росією троє невідомих напали на наряд з двох українських прикордонників. Зловмисники відібрали табельну зброю та зникли.
Про це повідомила пресслужба МВС.
Прикордонники під час нападу отримали тілесні ушкодження. Нападники втекли з місця інциденту. Як повідомили у МВС, згодом викрадену у прикордонників зброю вдалося повернути, але як саме — не вказується.
На місце інциденту виїхав глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. МВС порушило кримінальне провадження за статтями 262 та 345 КК України («Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…», «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»). Зловмисникам загрожує до 15 років за ґратами.
- У грудні 2020 року Федеральна служба безпеки Росії заявила, що на українсько-російському кордоні троє чоловіків здійснили спробу прориву. Інцидент начебто стався на ділянці прикордонного управління ФСБ у Бєлгородській та Воронезькій областях Росії. За словами працівників ФСБ, під час спроби затримання порушники вчинили збройний опір, під час перестрілки один із них отримав смертельні поранення.
- Водночас у Держприкордонслужбі України розповіли, що не зафіксували жодного пострілу біля кордону з Росією, а російська сторона не надала жодного доказу на підтвердження своїх слів.
- Росія з травня 2021 року перекидає на кордон з Україною додаткові сили під приводом «недружніх дій» офіційного Києва.