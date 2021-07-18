На кордоні з Росією невідомі напали на українських прикордонників і відібрали їхню зброю

У ніч проти неділі, 18 липня, у Сумській області на кордоні з Росією троє невідомих напали на наряд з двох українських прикордонників. Зловмисники відібрали табельну зброю та зникли.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Прикордонники під час нападу отримали тілесні ушкодження. Нападники втекли з місця інциденту. Як повідомили у МВС, згодом викрадену у прикордонників зброю вдалося повернути, але як саме — не вказується.

На місце інциденту виїхав глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. МВС порушило кримінальне провадження за статтями 262 та 345 КК України («Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…», «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»). Зловмисникам загрожує до 15 років за ґратами.