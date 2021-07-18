ДПСУ: Невідомі, які напали на прикордонників, прийшли з території України

Нападники на українських прикордонників біля кордону з Росією прийшли з території України, а після інциденту повернулися вглиб країни. Про це «Український правді» повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Вони втекли вглиб території України. Ознак порушення кордону на тому місці немає», — сказав він. Демченко підкреслив, що всі «крапки над і» розставить слідство.

Він також уточнив, що напад на прикордонний наряд Сумського прикордонного загону стався близько другої години ночі 18 червня в межах Краснопільського району.

Демченко додав, що стан здоровʼя двох постраждалих прикордонників – задовільний.

«На щастя, стан здоровʼя військових задовільний, хоча вони отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості. Вони почуваються більш-менш нормально. Вони були оглянуті лікарями», — пояснив він.

У коментарі «РБК-Україна» Демченко додав, що троє нападників кинули зброю, яку відібрали у прикордонників, неподалік місця інциденту. Там її і знайшли правоохоронці.