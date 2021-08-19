IBOX BANK запустив платежі з Apple Pay для власників карток Visa

Транзакційний банк IBOX BANK запустив безконтактні платежі з Apple Pay для клієнтів банку, які використовують картки Visa. За допомогою Apple Pay можна платити через POS-термінали в торгових точках, на сайтах і в додатках.

«Запуск Apple Pay був дуже важливою відміткою в нашій дорожній карті інновацій, які ми впроваджуємо в банку — адже зараз клієнт, який використовує iPhone, очікує, що можливість оплатити за допомогою гаджета буде з ним завжди і всюди. Тепер наші карткові продукти виходять на гідний конкурентний рівень», — розповів директор з інновацій IBOX BANK Дмитро Яковлєв.

Додати карту в Apple Pay можна через додаток Wallet на своєму IPhone, а також в мобільному додатку IBOX BANK. Перший реліз планують у вересні 2021 року.

«Apple Pay — це одне з платіжних рішень, без якого вже неможливо уявити собі сучасне банківське обслуговування. Ми дуже вдячні нашим партнерам з міжнародної платіжної системи Visa за активне сприяння і допомогу на кожному етапі запуску. Завдяки цьому релізу ми з упевненістю можемо запускати нові карткові продукти на базі IBOX BANK», — підкреслила заступник начальника департаменту інноваційних продуктів IBOX BANK Юта Романченко.

IBOX BANK

Як оплачувати за допомогою Apple Pay?

Face ID:

Щоб використовувати картку за замовчуванням, двічі натисніть кнопку збоку.

Подивіться на iPhone, щоб пройти аутентифікацію за допомогою Face ID, або введіть пароль.

Утримуйте верхню частину iPhone поруч із безконтактним пристроєм зчитування, поки не зʼявиться напис «Готово» з галочкою.

Touch ID:

Щоб використовувати карту за замовчуванням, покладіть палець на датчик Touch ID.

Утримуйте верхню частину iPhone поруч із безконтактним пристроєм зчитування, поки не зʼявиться напис «Готово» з галочкою.

При оплаті на сайтах і в додатках необхідно натиснути кнопку «оплатити з Apple Pay» і підтвердити оплату обраної картою.