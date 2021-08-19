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IBOX BANK запустив платежі з Apple Pay для власників карток Visa

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«Бабель»

Транзакційний банк IBOX BANK запустив безконтактні платежі з Apple Pay для клієнтів банку, які використовують картки Visa. За допомогою Apple Pay можна платити через POS-термінали в торгових точках, на сайтах і в додатках.

«Запуск Apple Pay був дуже важливою відміткою в нашій дорожній карті інновацій, які ми впроваджуємо в банку — адже зараз клієнт, який використовує iPhone, очікує, що можливість оплатити за допомогою гаджета буде з ним завжди і всюди. Тепер наші карткові продукти виходять на гідний конкурентний рівень», — розповів директор з інновацій IBOX BANK Дмитро Яковлєв.

Додати карту в Apple Pay можна через додаток Wallet на своєму IPhone, а також в мобільному додатку IBOX BANK. Перший реліз планують у вересні 2021 року.

«Apple Pay — це одне з платіжних рішень, без якого вже неможливо уявити собі сучасне банківське обслуговування. Ми дуже вдячні нашим партнерам з міжнародної платіжної системи Visa за активне сприяння і допомогу на кожному етапі запуску. Завдяки цьому релізу ми з упевненістю можемо запускати нові карткові продукти на базі IBOX BANK», — підкреслила заступник начальника департаменту інноваційних продуктів IBOX BANK Юта Романченко.

IBOX BANK

Як оплачувати за допомогою Apple Pay?

Face ID:

  • Щоб використовувати картку за замовчуванням, двічі натисніть кнопку збоку.
  • Подивіться на iPhone, щоб пройти аутентифікацію за допомогою Face ID, або введіть пароль.
  • Утримуйте верхню частину iPhone поруч із безконтактним пристроєм зчитування, поки не зʼявиться напис «Готово» з галочкою.

Touch ID:

  • Щоб використовувати карту за замовчуванням, покладіть палець на датчик Touch ID.
  • Утримуйте верхню частину iPhone поруч із безконтактним пристроєм зчитування, поки не зʼявиться напис «Готово» з галочкою.

При оплаті на сайтах і в додатках необхідно натиснути кнопку «оплатити з Apple Pay» і підтвердити оплату обраної картою.