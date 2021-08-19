IBOX BANK запустил платежи с Apple Pay для держателей карт Visa

Транзакционный банк IBOX BANK запустил бесконтактные платежи с Apple Pay для клиентов банка, использующих карты Visa. С помощью Apple Pay можно платить через POS-терминалы в торговых точках, на сайтах и в приложениях.

«Запуск Apple Pay был очень важной отметкой в нашей дорожной карте инноваций, которые мы внедряем в банке — ведь сейчас клиент, использующий iPhone, ожидает, что возможность оплатить с помощью гаджета будет с ним всегда и везде. Теперь наши карточные продукты выходят на достойный конкурентный уровень», — рассказал директор по инновациям IBOX BANK Дмитрий Яковлев.

Добавить карту в Apple Pay можно через приложение Wallet на своем IPhone, а также в мобильном приложении IBOX BANK. Первый релиз приложения планируется в сентябре 2021 года.

«Apple Pay — это одно из платежных решений, без которого уже невозможно представить себе современное банковское обслуживание. Мы очень благодарны нашим партнерам из международной платежной системы Visa за активное содействие и помощь на каждом этапе запуска. Благодаря этому релизу мы с уверенностью можем запускать новые карточные продукты на базе IBOX BANK», — подчеркнула заместитель начальника департамента инновационных продуктов IBOX BANK Юта Романченко.

IBOX BANK

Как оплачивать с помощью Apple Pay?

Face ID:

Чтобы использовать карту по умолчанию, дважды нажмите боковую кнопку.

Посмотрите на iPhone, чтобы пройти аутентификацию с помощью Face ID, или введите пароль.

Удерживайте верхнюю часть iPhone рядом с бесконтактным устройством считывания, пока на дисплее не появится надпись «Готово» с галочкой.

Touch ID:

Чтобы использовать карту по умолчанию, положите палец на датчик Touch ID.

Удерживайте верхнюю часть iPhone рядом с бесконтактным устройством считывания, пока на дисплее не появится надпись «Готово» с галочкой.

При оплате на сайтах и в приложениях необходимо нажать кнопку «оплатить с Apple Pay» и подтвердить оплату выбранной картой.