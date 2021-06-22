Moneyveo и IBOX Bank анонсировали новую платежную карточку Veocard

Недавно финтех-компания Moneyveo анонсировала собственную карточку Veocard, разработанную на базе международной платежной системы Visa. Продукт получит все функции и преимущества современной кредитки, в сочетании с лояльностью и удобством небанковского рынка кредитования.

Банком-провайдером компания выбрала IBOX Bank — его технологичность и экспертиза в транзакционном бизнесе полностью соответствуют представлениям Moneyveo о надежном партнере.

«Определяя банк для такого сложного проекта, мы учитывали многие факторы: технологичность, готовность команды, реализованные ранее финтех-проекты. По нашему общему мнению, IBOX Bank с уверенностью отвечает этим требованиям. Имея видение работы в финтехе и добавив к этому глубокое понимание трансформации банковских сервисов в онлайн-режиме, мы получили революционный продукт Veocard», — прокомментировал заместитель директора по развитию продуктов Moneyveo Игорь Пшеничный.

Veocard от Moneyveo — это уникальный кредитный продукт на рынке небанковского кредитования Украины. При разработке учитывали основные принципы работы финтеха: технологичность, инновационность, гибкость, безопасность и клиентоориентированность. В Moneyveo определили, что обязательными атрибутами продукта должны быть акции, бесплатное обслуживание и специальные предложения для пользователей.

Veocard сочетает в себе и дебетовую, и кредитную карточку с кредитным лимитом от 2 000 гривен до 15 000 гривен от Moneyveo. На ней есть кэшбек в размере 1% на все расчеты; на первый месяц действует 50% скидки на ставку. А еще клиенты могут бесплатно снимать наличные дважды в месяц и пополнять карту в партнерских терминалах IBOX без комиссии.

Важным моментом стало то, что пользователь осуществляет заказ карты и дальнейший мониторинг ее использования из «Личного кабинета» Moneyveo. Чтобы ее оформить удаленно, клиенту понадобится всего 15 минут, паспорт гражданина Украины и ИНН. Решение о размере кредитного лимита примут уже на первой минуте. Забрать карту можно в отделениях «Новой почты» на следующий день.

Удачная интеграция между IBOX Bank и Moneyveo позволила реализовать онлайн-модель бронирования IBAN, добавление номера карты в систему, Client ID и других идентификаторов, которые будут осуществлять дальнейший транзакционный обмен между процессинговым центром, банком и Moneyveo с соблюдением всех требований безопасности Visa.

«Для IBOX Bank это дебетный карточный продукт, но именно благодаря сотрудничеству с Moneyveo мы движемся в сторону кредитных предложений. Работа с Veocard помогла нам систематизировать большинство наших внутренних процессов, чтобы на выходе клиент получил действительно современную качественную услугу от лидера небанковского кредитования. При этом она должна быть упакована в знакомый формат карточки, которая имеет все банковские гарантии», — рассказал директор по развитию инновационного бизнеса IBOX BANK Дмитрий Яковлев.