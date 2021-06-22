Moneyveo та IBOX Bank анонсували нову платіжну картку Veocard

Нещодавно фінтех-компанія Moneyveo анонсувала власну картку Veocard, розроблену на базі міжнародної платіжної системи Visa. Продукт матиме всі функції та переваги сучасної кредитки у поєднанні з лояльністю та зручністю небанківського ринку кредитування.

Банком-провайдером компанія обрала IBOX Bank — його технологічність і експертиза в транзакційному бізнесі повністю відповідають уявленням Moneyveo про надійного партнера.

«Визначаючи банк для такого складного проєкту, ми враховували багато факторів: технологічність, готовність команди, реалізовані раніше фінтех-проєкти. На нашу спільну думку, IBOX Bank з упевненістю відповідає цим вимогам. Маючи бачення роботи у фінтеху і додавши до цього глибоке розуміння трансформації банківських сервісів в онлайн-режимі, ми отримали революційний продукт Veocard», — прокоментував заступник директора з розвитку продуктів Moneyveo Ігор Пшеничний.

Veocard від Moneyveo — це унікальний кредитний продукт на ринку небанківського кредитування України. Під час розробки враховували головні принципи роботи фінтеху: технологічність, інноваційність, гнучкість, безпеку та клієнтоорієнтованість. У Moneyveo визначили, що обов’язковими атрибутами продукту мають бути: акції, безкоштовне обслуговування та спеціальні пропозиції для користувачів.

Veocard поєднує в собі і дебетову, і кредитну картку з кредитним лімітом від 2 000 гривень до 15 000 гривень від Moneyveo. На ній є кешбек у розмірі 1% на всі розрахунки; на перший місяць діє 50% знижки на ставку. А ще клієнти можуть безкоштовно знімати готівку двічі на місяць і поповнювати картку у партнерських терміналах IBOX без комісії.

Важливим моментом стало те, що користувач здійснює замовлення картки та подальший моніторинг її використання з «Особистого кабінету» Moneyveo. Щоб її оформити віддалено, клієнту знадобиться лише 15 хвилин, паспорт громадянина України та ІПН. Рішення щодо розміру кредитного ліміту ухвалять вже на першій хвилині. Забрати картку можна у відділеннях «Нової пошти» наступного дня.

Вдала інтеграція між IBOX Bank і Moneyveo дозволила реалізувати онлайн-модель резервування IBAN, додавання номера картки у систему, Client ID та інших ідентифікаторів, які здійснюватимуть подальший транзакційний обмін між процесинговим центром, банком та Moneyveo з дотриманням усіх вимог безпеки Visa.

«Для IBOX Bank це дебетний картковий продукт, але саме завдяки співпраці з Moneyveo ми рухаємося в бік кредитних пропозицій. Робота з Veocard допомогла нам систематизувати більшість наших внутрішніх процесів, щоб на виході клієнт отримав дійсно сучасну якісну послугу від лідера небанківського кредитування. При цьому вона має бути упакована в знайомий формат картки, яка має всі банківські гарантії», — розповів директор з розвитку інноваційного бізнесу IBOX Bank Дмитро Яковлєв.