IBOX BANK відзвітував про трикратний ріст активів юросіб і понад 280 мільйонів гривень статутного капіталу

Транзакційний банк IBOX BANK опублікував звіт про фінансові результати за другий квартал 2021 року. Банк повідомив, що продовжує активно розвивати корпоративний сектор і підвищує фінансову стабільність. У липні банк також збільшив статутний капітал — з 200 до 281 мільйона гривень.

Пресслужба IBOX BANK повідомила, що розмір чистих активів за першу половину 2021 року зріс на 56%, як порівняти з 2020 роком: регулятивний капітал за перші пів року 2020-го становив 247,6 мільйона гривень, а за шість місяців 2021-го — 386, 3 мільйона.

У банку зазначили, що продовжують успішно впроваджувати стратегії активного розвитку сегмента юросіб: із січня до липня 2021 року обсяг коштів юросіб виріс утричі проти аналогічного періоду 2020-го: з 957,1 мільйона гривень у 2020-му до 2,89 мільярда гривень у 2021-му.

«Стратегічна мета IBOX BANK — бути максимально корисним для бізнесу й ефективним при обробці платежів. У цій ніші ми досягаємо успіху, тому готуємо всі свої процеси для більш активної роботи з фізособами. Конкурентні вимоги на цьому ринку досить високі, а тому запустимо їх, тільки коли будемо повністью готові їм відповідати», — розповів глава правління IBOX BANK Петро Мельник.