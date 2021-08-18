Спалах коронавірусу в одеському таборі «Молода гвардія»: у 33 дітей попередньо підтвердили «Дельту»

У 33 дітей, які відпочивали в Одеській області у таборі «Молода гвардія» (мікрорайон Лузанівка), попередньо підтвердили штам коронавірусу «Дельта». Аби діагноз підтвердити на 100%, зразки проб надіслали до Києва.

Про це «Суспільному» розповів головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

Він підтвердив, що попередні дослідження виявили «Дельту» у 33 дітей, однак двічі наголосив, що варто дочекатися остаточних досліджень.

«Робити висновки ще зарано, наразі ми не можемо казати точно. Це попередні, підкреслюю, попередні результати. Матеріали відправили до референс-лабораторії в місті Києві», — зазначив головний санлікар області.