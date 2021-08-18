Вспышка коронавируса в одесском лагере «Молодая гвардия»: у 33 детей предварительно подтвердили «Дельту»

У 33 детей, которые отдыхали в Одесской области в лагере «Молодая гвардия» (микрорайон Лузановка), предварительно подтвердили штамм коронавируса «Дельта». Чтобы диагноз подтвердить на 100%, образцы проб прислали в Киев.

Об этом «Суспільному» рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

Он подтвердил, что предварительные исследования выявили «Дельту» у 33 детей, однако дважды подчеркнул, что следует дождаться окончательных исследований.

«Делать выводы еще рано, пока мы не можем говорить точно. Это предварительные, подчеркиваю, предварительные результаты. Материалы отправили в референс-лаборатории в городе Киеве», — отметил главный санврач области.