Уряд Куби посилив контроль над інтернетом і соцмережами після протестів

Уряд Куби ввів нові правила використання соціальних мереж та інтернету після найбільших за останнє десятиліття антиурядових протестів.

Про це повідомляє BBC.

Уряд ввів декрети, які кваліфікують підбурювання до дій, які порушують громадський порядок, як злочин. Також вони наказують інтернет-провайдерам обмежити доступ тим, хто «поширює фейковий новини або завдає шкоди іміджу держави».

Критики рішення уряду назвали це придушенням свободи. Влада врахувала той факт, що протести, які почалися в невеликому містечку Сан-Антоніо-де-лос-Баньос, не мали офіційного організатора — людей скликали через форум онлайн-спільноти і трансляції в Facebook.