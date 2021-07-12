Президент Куби звинуватив США в «економічному придушенні» острова. Напередодні там спалахнули протести

Президент Куби Міґель Діас-Канель заявив, що Білий дім сприяє наростанню суспільного конфлікту в країні на тлі масових протестів.

Про це пише Reuters.

Він назвав дії США політикою «економічного придушення», яка покликана спровокувати соціальні заворушення в країні.

Діас-Канель вважає, що санкції, які США наклала на Кубу та посилювала в останні роки, й стали причиною економічних негараздів. Йдеться про обмеження, які США наклали на острів через надання притулку тетористам. Так, Кубу повернули у перелік країн-спонсорів міжнародного тероризму

Відтак у 2020 році через пандемію коронавірусу та санкцій США економіка Куби скоротилася на 11%.

Ця криза вважається найбільшою з моменту розпаду Радянського Союзу, який був головним постачальником економічних благ на острів.

Крім того, в країні все частіше стаються тривалі відключення електроенергії та перебої з постачанням продовольства. Невдоволені такою ситуацією люди вийшли найбільші за останні десятиліття протести.

Учасники акцій вимагають припинення багаторічної диктатури і більш рішучих дій влади в боротьбі з пандемією коронавірусу, зокрема прискорити вакцинацію, бо останнім часом кількість випадків COVID-19 різко зросла. Також люди обурені через відключення електроенергії та дефіцит продуктів харчування.