На Кубі тисячі людей вийшли на антиурядові протести

На Кубі в неділю, 11 липня, в десятках міст тисячі людей вийшли на акції протесту проти комуністичного уряду країни.

Учасники акцій вимагають припинення багаторічної диктатури і більш рішучих дій влади в боротьбі з пандемією коронавірусу, зокрема прискорити вакцинацію, бо останнім часом кількість випадків COVID-19 різко зросла. Також люди обурені через відключення електроенергії та дефіцит продуктів харчування.

Протестувальники били вітрини магазинів, перекинули поліцейську машину та автомобіль першого секретаря Комуністичної партії Куби Карденаса Матансаса.

Під час звернення президент Мігель Діас-Канель звинуватив США в підігріванні ситуації на острові. Він також попередив, що учасники протесту отримають відсіч, і закликав «усіх революціонерів» протистояти їм на вулицях «твердо і мужньо».

«Ми готові віддати своє життя. Їм потрібно переступити через наші трупи, якщо вони хочуть зустрітися з революцією. Ми готові до всього і будемо битися на вулицях», — заявив Діас-Канель в ефірі державного телебачення.

Подекуди між протестувальниками і правоохоронцями сталися зіткнення. За даними Reuters, у Гавані (столиця Куби) були помічені джипи спецназу з кулеметами.

Водночас радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван висловив підтримку протестувальникам, а виконувачка обовʼязків помічника секретаря Держдепартаменту у справах Західної півкулі Джулі Чанг закликала до спокою і попередила, що США засуджують будь-яке насильство.