На Кубе тысячи людей вышли на антиправительственные протесты

На Кубе в воскресенье, 11 июля, в десятках городов тысячи людей вышли на акции протеста против коммунистического правительства страны.

Участники акций требуют прекращения многолетней диктатуры и более решительных действий власти в борьбе с пандемией коронавируса, в частности ускорить вакцинацию, поскольку в последнее время количество случаев COVID-19 резко возросло. Также люди возмущены отключением электроэнергии и дефицитом продуктов питания.

Протестующие били витрины магазинов, перевернули полицейскую машину и автомобиль первого секретаря Коммунистической партии Кубы Карденаса Матансаса.

Во время обращения президент Мигель Диас-Канель обвинил США в подогревании ситуации на острове. Он также предупредил, что протестующие получат отпор, и призвал «всех революционеров» противостоять им на улицах «твердо и мужественно».

«Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно переступить через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем сражаться на улицах», — заявил Диас-Канель в эфире государственного телевидения.

В ряде городов между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. По данным Reuters, в Гаване (столица Кубы) были замечены джипы спецназа с пулеметами.

В то же время советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил поддержку протестующим, а исполняющая обязанности помощника секретаря Госдепартамента по делам Западного полушария Джули Чанг призвала к спокойствию и предупредила, что США осуждают любое насилие.