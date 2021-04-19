Новым главой Компартии Кубы стал президент Мигель Диас-Канель

Президент Кубы Мигель Диас-Канель утвержден первым секретарем кубинской Коммунистической партии. Он заменил на посту Рауля Кастро, который объявил об отходе от управления страной.

Об этом сообщает AFP.

Решение приняли на съезде Компартии. Эпоха правления братьев Кастро официально завершилась. Однако партийная и государственная власть традиционно для Кубы будет сосредоточена в одних руках, но впервые это будет кто-то не из семьи Кастро.

Диас-Канель с 2018 года занимал должность главнокомандующего Революционными вооруженными силами Кубы, а в октябре 2019 стал президентом. Также он занимал должность председателя Государственного совета Кубы.

В 2018 году он начал реформы — приняли новую конституцию, в соответствии с которой учредили посты президента и премьер-министра, а также институт губернаторства. Госконтроль над всем, впрочем, сохранился. Диас-Канель говорил, что является верным преемником идей Кастро. Об этом говорил и сам Рауль в последнем выступлении на съезде Компартии.

Как пишет The Times, реальных политических изменений в стране ждать не стоит. Диас-Канель будет учитывать консервативные взгляды Вооруженных сил и сил безопасности.