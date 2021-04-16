Рауль Кастро ушел с поста главы Компартии Кубы. Вместе с братом они руководили страной более 60 лет

Лидер Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро объявил об отходе от управления страной.

Об этом сообщается на сайте партии.

О своем решении Кастро объявил на восьмом съезде Компартии. Он заявил, что «доволен тем, что передает руководство страной группе подготовленных руководителей». Среди них — глава Совета министров Кубы Мигель Диас Канель.

«Пока я жив, я буду готов, стоя на стремени, защищать родину, революцию и социализм», — заявил в прощальном слове Кастро.

Рауль Кастро — младший брат Фиделя Кастро, который возглавил Кубу после революции 1959 года. Сам Рауль Кастро стал руководителем страны в 2008 году. Его брат умер в 2016 году. Рауль Кастро занимал высший руководящий пост до 2018 года, после чего на должности главы Государственного совета его сменил Мигель Диас Канель.