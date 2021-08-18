Правительство Кубы усилило контроль над интернетом и соцсетями после протестов

Правительство Кубы ввело новые правила использования социальных сетей и интернета после крупнейших за последнее десятилетие антиправительственных протестов.
Об этом сообщает BBC.
Правительство ввело декреты, которые квалифицируют подстрекательство к действиям, нарушающим общественный порядок, как преступление. Также они приказывают интернет-провайдерам ограничить доступ тем, кто «распространяет фейковые новости или наносит ущерб имиджу государства».
Критики решения правительства назвали это подавлением инакомыслия. Власти учли тот факт, что протесты, которые начались в небольшом городке Сан-Антонио-де-лос-Баньос, не имели официального организатора — люди созывались через форум онлайн-сообщества и трансляции в Facebook.
- В июле на Кубе вспыхнули массовые протесты против коммунистического правительства страны. Люди требовали прекращения многолетней диктатуры и решительных действий в борьбе с пандемией. Также они были возмущены отключением электричества и дефицитом продуктов питания.
- 11 июля в десятках городов вышли тысячи людей. Протест сопровождался стычками с полицией и бандитами, которые принимали участие в подавлении акций на стороне правительства. Президент страны обвинил США в подогревании протестов.