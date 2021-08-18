Негода залишила без світла 138 населених пунктів

В Україні унаслідок негоди без електроенергії залишилися 138 населених пунктів у семи областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У Житомирській області світла немає у 70 містах та селах, в Київській — у 30, у Хмельницькій — у 24, а у Чернігівській — у 9.

Дещо менше проблем з електрикою виникло у Дніпропетровській області — без світла поки залишаються два населених пункти, подібна ситуація і у Чернівецькій області — там знеструмлено також два міста.

Найменше лиха негода завдала Кіровоградській області — без світла там наразі перебуває тільки один населений пункт.

Бригади обленерго працюють над усуненням неполадок. Крім того, 17 та 18 серпня в Хмельницькому негода підтопила пʼять підвалів житлових будинків і повалила 16 дерев.

Рятувальники відкачали понад дві тисячі кубометрів води, а повалені дерева розпиляли і прибрали.