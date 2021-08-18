Негода залишила без світла 138 населених пунктів

В Україні унаслідок негоди без електроенергії залишилися 138 населених пунктів у семи областях.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
У Житомирській області світла немає у 70 містах та селах, в Київській — у 30, у Хмельницькій — у 24, а у Чернігівській — у 9.
Дещо менше проблем з електрикою виникло у Дніпропетровській області — без світла поки залишаються два населених пункти, подібна ситуація і у Чернівецькій області — там знеструмлено також два міста.
Найменше лиха негода завдала Кіровоградській області — без світла там наразі перебуває тільки один населений пункт.
Бригади обленерго працюють над усуненням неполадок. Крім того, 17 та 18 серпня в Хмельницькому негода підтопила пʼять підвалів житлових будинків і повалила 16 дерев.
Рятувальники відкачали понад дві тисячі кубометрів води, а повалені дерева розпиляли і прибрали.
- У ніч на 2 серпня у Львові почався сильний буревій, який зламав дерево у Стрийському парку. Великі уламки гілок впали на дівчину та хлопця, які гуляли там — пара не вижила.
- Це уже не перший випадок падіння дерев. 17 липня у Києві та області пройшов сильний буревій, унаслідок якого в селах Гаврилівка і Сухолуччя Вишгородського району загинули дві особи. На них під час грози впали дерева.
- 23 липня гроза знеструмила 13 населених пунктів у трьох областях та повалила 90 дерев. Унаслідок негоди двоє людей загинули.