У Львові під час буревію на дівчину та хлопця упало дерево. Обоє загинули

У Львові в ніч на 2 серпня почався буревій, який зламав дерево у Стрийському парку. Великі уламки гілок впали на дівчину та хлопця, які гуляли там — пара не вижила.
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.
Загиблому хлопцю було 20 років, а дівчині — 18. На момент падіння дерева вони сиділи на лавці. Обоє отримали травми, які не були сумісні з життям.
Обставини події з’ясовують.
Внаслідок значних злив та сильного вітру у Львові та області впало ще кілька дерев та рекламний щит, а також певний час не курсував електротранспорт.
- Це уже не перший випадок падіння дерев. 17 липня у Києві та області пройшов сильний буревій, унаслідок якого в селах Гаврилівка і Сухолуччя Вишгородського району загинули дві особи. На них під час грози впали дерева.
- 23 липня гроза знеструмила 13 населених пунктів у трьох областях та повалила 90 дерев. Унаслідок негоди двоє людей загинули.