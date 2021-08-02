Во Львове во время урагана на девушку и парня упало дерево. Оба погибли

Во Львове в ночь на 2 августа начался ураган, который сломал дерево в Стрыйском парке. Крупные обломки веток упали на девушку и парня, которые гуляли там — пара не выжила.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Погибшему парню было 20 лет, а девушке — 18. На момент падения дерева они сидели на скамейке. Оба получили травмы, не совместимые с жизнью.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Вследствие значительных ливней и сильного ветра во Львове и области упало еще несколько деревьев и рекламный щит, а также какое-то время не курсировал электротранспорт.