Непогода оставила без света 138 населенных пунктов

В Украине вследствие непогоды без электроэнергии остались 138 населенных пунктов в семи областях.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В Житомирской области света нет в 70 городах и селах, в Киевской — в 30, в Хмельницкой — в 24, а в Черниговской — в 9.
Несколько меньше проблем с электричеством возникло в Днепропетровской области — без света пока остаются два населенных пункта, подобная ситуация и в Черновицкой области — там обесточены также два города.
Меньше беды непогода принесла в Кировоградскую область — без света там сейчас находится только один населенный пункт.
Бригады облэнерго работают над устранением неполадок. Кроме того, 17 и 18 августа в Хмельницком непогода подтопила пять подвалов жилых домов и повалила 16 деревьев.
Спасатели откачали более две тысячи кубометров воды, а поваленные деревья распилили и убрали.
- В ночь на 2 августа во Львове начался сильный ураган, который сломал дерево в Стрыйском парке. Крупные обломки веток упали на девушку и парня, которые гуляли там — пара не выжила.
- Это уже не первый случай падения деревьев. 17 июля в Киеве и области прошел сильный ураган, в результате которого в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района погибли два человека. На них во время грозы упали деревья.
- 23 июля гроза обесточила 13 населенных пунктов в трех областях и повалила 90 деревьев. Вследствие непогоды два человека погибли.