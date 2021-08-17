Ліга чемпіонів: «Шахтар» почав плей-офф з перемоги

Футбольний клуб «Шахтар» у першому матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів обіграв французький клуб «Монако» з рахунком 1:0.
Гра відбувалася в Монако на стадіоні «Луї ІІ».
Єдиний і як виявилося в підсумку переможний мʼяч забив Педріньйо. На 19-й хвилині португальцю вдався сольний прохід, який він завершив влучним ударом у кут воріт «Монако». Відео голу можна побачити тут.
Матч-відповідь відбудеться 25 серпня на стадіон ОСК «Металіст» у Харкові. Переможець цього протистояння стане учасником групового турніру Ліги чемпіонів, невдаха — відправить до Ліги Європи.
- 3 серпня в першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» переміг бельгійський «Генк» із рахунком 1:2.
- Через тиждень «Шахтар» на НСК «Олімпійський» у Києві знову переміг «Генк» з аналогічним рахунком і вийшов до плей-офф Ліги чемпіонів.