Ліга чемпіонів: «Шахтар» почав плей-офф з перемоги

Футбольний клуб «Шахтар» у першому матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів обіграв французький клуб «Монако» з рахунком 1:0.

Гра відбувалася в Монако на стадіоні «Луї ІІ».

Єдиний і як виявилося в підсумку переможний мʼяч забив Педріньйо. На 19-й хвилині португальцю вдався сольний прохід, який він завершив влучним ударом у кут воріт «Монако». Відео голу можна побачити тут.

Матч-відповідь відбудеться 25 серпня на стадіон ОСК «Металіст» у Харкові. Переможець цього протистояння стане учасником групового турніру Ліги чемпіонів, невдаха — відправить до Ліги Європи.